Milan, Ordine: “A Madrid un super Leao, ma è ora di alzare l’asticella”

Leao, a Madrid, ha riconquistato il cuore dei suoi tifosi grazie alla sua scelta nelle posizioni, non è mai rimasto bloccato sulla sua fascia di competenza. Da sinistra è partito per coprire il vuoto lasciato da Alvaro Morata, si è improvvisato centravanti in occasione del secondo gol rossonero segnato ed anche quando, nel secondo tempo, ha colpito di testa il pallone, poi parato dall'ucraino Lunin.