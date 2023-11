Milan, Leao salta il BVB. Giroud sogna rinnovo e Scudetto. Mercato bollente

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 21 novembre 2023. Non potrebbe essere altrimenti, visto che tra infermeria, campo e i molteplici 'rumors' di calciomercato, c'è sempre tanta carne al fuoco per quanto concerne l'universo rossonero. La stagione entra nel suo periodo più caldo e, pertanto, anche gli avvenimenti si susseguono! Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.