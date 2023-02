Milan, eclissi Leao: un derby da protagonista per uscire dall’ombra

Rafael Leao, attaccante del Milan, non sta vivendo un gran momento tra prestazioni sul campo e news sul rinnovo. Ma domani c'è il derby ...

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, visto che, da qualche partita, ha smesso sia di segnare sia di sorridere. Il derby di domani sera contro l'Inter, dunque, si presenta come la grande occasione per uscire da questa fase negativa.

Battere i nerazzurri, però, in questo particolare momento storico dell'annata del Diavolo, è tutt'altro che scontato. Naturalmente il Milan spera che Leao, il suo giocatore di maggior talento, possa ritrovare la via del gol. In questo 2023, reti a Salerno ed a Lecce. Poi più nulla.

Milan, Leao deve tornare quello del derby di andata — Fino al derby di andata contro l'Inter, disputatosi lo scorso 3 settembre 2022 e finito 3-2 per il Milan, Leao non aveva mai segnato contro la seconda squadra di Milano. In quell'occasione, invece, ha segnato due gol e fornito un assist ad Olivier Giroud. Giocando, forse, una delle sue migliori partite in maglia rossonera.

Mister Stefano Pioli, quindi, si augura che sia quella versione di Leao a scendere in campo in Inter-Milan di domani sera, non quella brutta vista a Riyad (Arabia Saudita), nella finale di Supercoppa Italiana. La partita di domani a 'San Siro', infatti, sarà uno spartiacque per la stagione del portoghese, ma anche per l'intera squadra rossonera.

Quattro sconfitte in sei partite hanno fatto crollare le certezze del Milan. Pioli ha provato a cambiare qualcosa contro il Sassuolo, togliendo proprio Leao dall'undici titolare e inserendolo soltanto nel secondo tempo. L'esperimento, però, non ha dato i suoi frutti. Contro l'Inter ci si augura sia diverso. Anche perché ci sono in ballo rivalità cittadina, rivincita del Milan dopo Riyad, un posto in Champions League.

Prima il campo, poi il rinnovo: prenderà 7 milioni all'anno — L'ultima settimana di Leao, ha commentato il 'CorSport' è stata anche tormentata per via dei 'rumors' di mercato sul suo rinnovo di contratto. Anche se le voci di rottura sono state messe a tacere dal comunicato del Milan prima e dalle parole del suo agente, Ted Dimvula, poi.

Ora il Milan chiede a Leao uno sforzo sul campo: è il momento di trascinare la squadra di nuovo in alto. Poi, nelle prossime settimane, ci sarà modo di incontrare in sede Paolo Maldini e Frederic Massara per prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024: l'offerta del Diavolo, in fin dei conti, è salita a 7 milioni di euro netti a stagione. Mercato Milan, scippo di Maldini al Napoli capolista? Le ultime news >>>