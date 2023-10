Milan, oggi quattro anni di Pioli: con lui rossoneri tornati grandi

Da quel momento, Pioli e il Milan hanno fatto un percorso importante: la squadra rossonera, crollata a Bergamo per 5-0 sotto i colpi dell'Atalanta il 22 dicembre 2019, si rinforzò con Simon Kjær e Zlatan Ibrahimović. Il tecnico cambiò modulo, passando al 4-2-3-1, schierò tutti i giocatori nel loro ruolo preferito e da lì il Diavolo ha iniziato a volare.

Dal crollo di Bergamo alla semifinale Champions — Durante il periodo della pandemia da CoVid si è creato, definitivamente, il gruppo solido del Milan di Pioli che, al termine della stagione 2019-2020, ha conquistato la qualificazione in Europa League. Un anno più tardi, è arrivata la qualificazione in Champions League, dopo ben 7 anni di assenza, al termine di un'annata in cui il Diavolo rimase in testa al campionato per 21 giornate.

L'anno seguente, il capolavoro di Pioli: Milan davanti all'Inter, più forte e più quotata, e vittoria dello Scudetto, il 19° della storia rossonera, dopo ben 11 anni che i rossoneri non riuscivano a primeggiare nel trofeo nazionale. Infine, nell'ultima stagione, nonostante le mille difficoltà, ecco arrivare una semifinale di Champions League (mancava da 16 anni).

Obiettivo 20° Scudetto: per entrare per sempre nella storia — In quest'annata appena iniziata Pioli e il Milan hanno messo nel mirino il 20° Scudetto, quello della seconda stella sulla maglia e la possibilità di fare più strada possibile in Champions: ci riusciranno? Al tecnico di Parma, in fin dei conti, piacciono le imprese. Accolto quattro anni fa con gli hashtag #PioliOut sui social, è stato a lungo 'on fire' tra i tifosi.

La stagione 2023-2024 è quella ideale per tornare a farsi amare davvero da tutti ed entrare, definitivamente, tra i grandi allenatori della storia del Diavolo. Milan-Juventus, non solo campo: in corso anche un duello sul mercato >>>

