Milan, quanti infortuni: bisognerà capire le cause dei tanti stop

Ancora sette giocatori in infermeria al Milan, ben 38 da inizio stagione gli episodi di stop tra CoVid, traumi e problemi di natura muscolare

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul Milan. Sottolineando come, tra Milanello e 'Casa Milan', si stia lavorando per provare a capire il perché, a distanza di un anno, il numero degli infortuni rossoneri sia ancora così alto. Anche perché il sempre, continuo, elevato numero di calciatori indisponibili va a influire sulla bontà del lavoro del tecnico Stefano Pioli.

Il quale, va detto, da gran signore non si è mai lamentato, né, tanto meno, si è attaccato alle assenze come alibi. Ma il problema c'è, è evidente, ed in qualche modo andrà risolto. Il quotidiano torinese ha evidenziato come, da inizio stagione, tra CoVid, eventi traumatici e problematiche di natura muscolare, siano ben 38 gli stop tra i giocatori del Milan di Pioli. Decisamente troppi.

In alcuni casi, come quelli per il coronavirus e per i traumi, tutto può essere imputato alla sfortuna. Ma i ripetuti infortuni muscolari non fanno dormire sonni tranquilli al club meneghino. Ad ogni modo, l'infermeria, al momento, vede la presenza di sette calciatori della rosa di Pioli. Dalla prossima settimana, incrociando le dita, potrebbe iniziare a svuotarsi per le prossime partite di Serie A.

Sono fermi ai box Davide Calabria e Rafael Leão (possibile recupero per Milan-Napoli), Olivier Giroud ed Ante Rebić (il primo dovrebbe farcela per Empoli-Milan, il secondo per Milan-Roma del 6 gennaio 2022), mentre Samu Castillejo è quello più vicino di tutti al rientro in gruppo. Pietro Pellegri si rivedrà in campo direttamente nel 2022, così come Simon Kjær, ma per il ritiro estivo della prossima stagione.