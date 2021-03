Milan, quanti infortunati: ecco quale potrebbe essere il motivo

Gli infortunati del Milan non si contano più. Davide Calabria sarà operato oggi, lesioni anche per Alessio Romagnoli e Rafael Leão. Il punto

Gli infortunati del Milan , ormai, non si contano più. Ieri pomeriggio, prima del match poi perso per 0-1 a 'San Siro' contro il Manchester United nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League , il club ha emesso un bollettino medico che, di fatto, assomigliava più ad un bollettino di guerra.

Tra i tanti infortunati in casa Milan, infatti, spicca Davide Calabria (lesione al menisco mediale), che verrà operato oggi in artroscopia. Quindi, con Ante Rebić che soffre per il riacutizzarsi dell'infiammazione del muscolo otturatore esterno dell'anca destra, ecco le lesioni per Rafael Leão (bicipite femorale della coscia sinistra) e Alessio Romagnoli (gemello mediale del polpaccio sinistro).