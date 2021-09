Milan, quante alternative: Pioli studia tre sistemi di gioco | News

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul tour de force del Milan di queste settimane. La squadra di Stefano Pioli, infatti, è attesa da un trittico terribile contro Lazio, Liverpool e Juventus. Per farlo il tecnico si affiderà probabilmente al 4-2-3-1, ma non è escluso che nel corso tempo possano essere utilizzati dei moduli alternativi. Scopriamoli insieme nelle prossime schede.