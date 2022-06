Milan-PUMA, avanti insieme. Ma a cifre raddoppiate: il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan , negli ultimi mesi, abbia lavorato bene sul fronte sponsorizzazioni . Il CEO Ivan Gazidis è vicino al prolungamento del contratto con PUMA , azienda tedesca che, dalla stagione 2018-2019 , produce le divise da gioco dei rossoneri.

Non va dimenticato, poi, come A.C. Milan, sia attualmente il miglior brand calcistico in Italia, nonché il più apprezzato tra i club italiani in mercati strategici quali quello statunitense e cinese. Lo ha rivelato, non molto tempo fa, lo studio 'FootballIndex', pubblicato da YouGov, autorevole gruppo internazionale di analisi e ricerche di mercato.