Ci sono momenti in cui tutto sembra andare per il verso giusto, e cosi è stato per l'americano Christian Pulisic nella partita del Milan contro il Bruges. La sua rete, originariamente interpretata come gol olimpico, è stata in realtà un tiro involontario, come ha ammesso lo stesso giocatore: "Era un buon cross, un bel gol, ma non intenzionale".