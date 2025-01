Milan, adesso il trio Pulisic-Reijnders-Fofana vale oro: ecco quanto

Pulisic è il primo esempio. Il Milan l'ha acquistato nell'estate del 2023 dal Chelsea per 20.8 milioni di euro e, in rossonero, sembra essere rinato. Dalla scorsa stagione sta confermando di essere uno dei migliori in squadra ed in Supercoppa ha segnato sia contro la Juventus in semifinale che contro l'Inter in finale, partecipando anche all'azione del terzo gol rossonero che ha deciso il match. Un anno e mezzo dopo il suo acquisto, il valore dello statunitense è di 60 milioni.