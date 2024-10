Milan, Pulisic sempre più imprescindibile per Fonseca. Pochettino …

Dal punto di vista statistico, le preoccupazioni di Pochettino sembrano giustificate. Pulisic ha infatti giocato da titolare tutte le nove partite del Milan in questa stagione, accumulando 720 minuti sul campo. Ha rifiatato solo per un totale di 90 minuti grazie a sostituzioni in corso d'opera. I suoi numeri parlano chiaro: sei reti, di cui cinque in campionato e una in Champions League, lo rendono il miglior calciatore dei rossoneri in un inizio di stagione abbastanza difficile.