Milan-PSG, Leao alieno: il riscatto nella miglior partita in carriera

'La Gazzetta dello Sport' parla di nuovo di Milan-PSG , in particolare di Rafa Leao . Da giocatore in discussione, scrive la rosea, è tornato uomo immagine del Milan ; da attaccante che non fa gol, è stato promosso a migliore in campo in una partita di Champions; ha vinto anche il duello personale contro Mbappé, giocando molto meglio.

Milan, riscatto per Leao

La Gazzetta parla di riscatto per Leao. Rafa si è segnato tutte le critiche come quelle di Arrigo Sacchi che ha detto chiaramente che lo avrebbe mandato in panchina: «Con me non giocherebbe. Io prima di prendere un giocatore guardavo molto la persona. E se non nasci con un certo temperamento, è difficile acquisirlo. Leao avrebbe tanto, tantissimo, e credo sia assolutamente un bravo ragazzo. Nel calcio però si gioca in undici, tutti devono correre e avere una posizione sul campo». Leao martedì è andato in campo con un’idea chiara: dimostrare quanto può essere forte. L’esultanza con il dito sulla bocca potrebbe essere una risposta. Sotto un post di Olivier Giroud ha scritto: «We answer on the pitch». «Rispondiamo sul campo».