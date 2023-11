Milan, Garlando: “Loftus-Cheek come Boateng. Ora confermarsi a Lecce”

Il Milan ha battuto il PSG . Una vittoria vitale per i rossoneri, arrivata dopo una brutta settimana e vitale per la qualificicazione agli ottavi di Champions League. Tanti i commenti e le analisi sulla partita. Anche Luigi Garlando ha detto la sua sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Ecco il parere del giornalista.

Milan, Garlando: "Loftus-Cheek, trequartista muscolare alla Boateng"

"Il Diavolo ha bisogno di futuro, non di ricordi. Proprio nella notte in cui gli altoparlanti hanno taciuto «Freed from desire», forse è nato il nuovo Milan di Stefano Pioli. Lo ha annunciato la prepotente prestazione di Loftus-Cheek, trequartista muscolare alla Boateng, capace però di tornare indietro e risalire il campo con la sua conduzione travolgente...Musah, inesauribile, senza confini, ha pestato ogni filo d’erba di San Siro. I principi sono quelli educati dal 2019: una mediana liquida, formata da centrocampisti che si scambiano posizioni e funzioni. Contro il Psg, i tre nuovi non sono mai apparsi così sincronizzati...Confermarsi di pomeriggio a Lecce, in un contesto molto meno eccitante della Champions, sarà un ottimo primo test per tutti. Cantava bene Dalla: «L’impresa eccezionale è essere normale»".