Milan-PSG 2-1, Giroud: “Vivo emozioni pazzesche” | Champions League News

Aveva già vinto duelli con Škriniar ai tempi del derby — Il secondo gol arrivò dopo una giravolta su Stefan de Vrij, il primo, in spaccata, dopo essere scappato a Škriniar. Fu la vittoria che lanciò il Milan verso lo Scudetto. Questa è tutta un’altra notte, ma dello stesso valore. Perché rimette la squadra di Stefano Pioli in corsa per gli ottavi di Champions League.

«Volevamo reagire dopo le ultime partite, è stata la serata perfetta. Abbiamo fatto tutto quello che ci aveva chiesto Pioli e non abbiamo commesso certi errori» ha detto soddisfatto Giroud dopo Milan-PSG. «Sappiamo che il Milan è speciale. Volevamo dare tutto per i nostri tifosi. Mi piace vedere questa squadra così, sono orgoglioso dei miei compagni. Il gol? Quando è decisivo vivo ancora emozioni pazzesche. Mi piace segnare in questo modo, Theo ha fatto un grande cross, io ho vinto il duello con Škriniar e l’ho buttata dentro», il commento dell'ex Arsenal e Chelsea. LEGGI ANCHE: Non solo Ibra: Milan, tutto pronto per un altro ritorno >>>

