Milan-PSG 2-1, per Donnarumma fischi, dollari e parate | Champions League News

Milan-PSG 2-1: la serata amara di Donnarumma — Quello che, però, interessava vedere era che tipo di contestazione il tifo organizzato rossonero avesse preparato per Donnarumma in Milan-PSG. Prima di iniziare la partita, come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano gli ha chiesto anche se avesse la situazione sotto controllo.

All'ingresso in campo per il riscaldamento, durante la lettura delle formazioni, all'entrata sul terreno di 'San Siro' per giocare, fischi assordanti hanno accolto Donnarumma. Un acuto prolungato a cui ha partecipato, sempre, tutto lo stadio. Kylian Mbappé, per allentare la tensione nei confronti del compagno di squadra, si è anche unito al ritornello dei milanisti. C'è un video divenuto virale sui social.

Dollari falsi al suo indirizzo con la scritta 'mercenario' — Quando Donnarumma è andato sotto la Curva Sud, cuore del tifo rossonero, altri cori e insulti dei sostenitori rossoneri. I quali hanno diviso i loro 90' tra il sostegno al Milan e le offese al loro grande ex. Dopo dieci minuti dal fischio d'inizio, i tifosi del Milan hanno lanciato dei dollari falsi, con la scritta 'mercenario' e il suo faccione stampato.

Tutto ciò, va detto, non l'ha condizionato, visto come ha risposto, poi, ai tentativi di Theo e Okafor, incolpevole sui gol di Leão e Giroud. Ha preso un bel 7 in pagella: triste consolazione nel giorno del ritorno in quello che, una volta, era lo stadio che gli voleva tanto bene. LEGGI ANCHE: Non solo Ibra: Milan, tutto pronto per un altro ritorno >>>

