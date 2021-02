Milan, prove di maturità in un febbraio di fuoco | Serie A News

Milan, 180′ per fare 6 punti e sperare nell’allungo

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, parlando del Milan di Stefano Pioli, ha sottolineato come il Diavolo sia atteso da prove di maturità a febbraio. Un mese che si preannuncia sicuramente infuocato. Torna l‘Europa League, gli impegni si moltiplicano e, pertanto, il Milan è atteso da ben 6 partite nei prossimi 22 giorni.

Vista così, ha evidenziato il ‘CorSport‘, la recente eliminazione dalla Coppa Italia non sembra essere stata troppo un male. Permetterà, infatti, ai rossoneri di non ingolfarsi troppo ed arrivare più lucidi alla fase più calda di questo mese, quando, in pochi giorni, il Milan se la vedrà due volte con la Stella Rossa in Europa League e contro Roma e Inter in Serie A.

Prima, però, servirà battere il Crotone a ‘San Siro‘ questa domenica e lo Spezia al ‘Picco‘ il sabato successivo. Due partite sulla carta abbordabili, 180′ di gioco nei quali il Milan dovrà necessariamente fare il suo dovere. Vincere entrambe le gare, fare 6 punti e sperare, magari, che le contendenti Inter e Juventus, con un calendario più complicato, abbiano perso un po’ di terreno.

Senza ulteriori inconvenienti, ai quali il Milan ha già pagato abbondantemente dazio in stagione, infatti, i rossoneri potranno presentarsi agli appuntamenti cruciali di febbraio in formazione tipo o quasi. Quale miglior maniera di approcciarsi al vero e proprio snodo per misurare la grandezza delle loro ambizioni?. Crotone e Spezia per dare lo slancio, Inter e Roma per certificare la forza della squadra di Pioli nella corsa allo Scudetto.

Nel mezzo, le due sfide di Europa League contro la Stella Rossa. Prima a Belgrado, poi a Milano. Sovrapporre il percorso fino alla finale di Danzica ad un campionato da capolista non sarà facile, ma il Milan è pronto ad indossare l'elmetto ed a scendere in battaglia.