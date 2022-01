Milan, procede bene la riabilitazione post infortunio di Tomori

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è in fase di recupero dopo l'intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro. Ma per il derby ...

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, procede bene la riabilitazione di Fikayo Tomori , difensore del Milan , che lo scorso 14 gennaio è stato operato in artroscopia per la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro . Il centrale rossonero vorrebbe bruciare i tempi di recupero, previsti in 30 giorni , e tornare in campo nel derby contro l' Inter del prossimo sabato 5 febbraio .

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, però, di recente ha fatto intendere come la data del rientro in campo di Tomori con il Milan possa essere oltre quella data. Il difensore ex Chelsea sta spingendo per tornare al più presto e più forte di prima, ma non deve forzare troppo per evitare, poi, di sforzare troppo l'articolazione ed avere così ulteriori problemi. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>