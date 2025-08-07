Milan, problemi fisici per Pulisic: è in dubbio per le prossime amichevoli

La Gazzetta dello Sport scrive che Christian Pulisic è in dubbio per prossime le amichevoli contro Leeds e Chelsea per un problema fisico

Il Milan ha ripreso da qualche giorno gli allenamenti a Milanello dopo la tournée. Ai giocatori impegnati in Asia e Oceania si sono aggiunti Luka Modric e Santiago Gimenez, appena tornati dalle rispettive vacanze. I due, a meno di sorprese, partiranno con la squadra per affrontare le due amichevoli del weekend, a Dublino contro il Leeds e a Londra contro il Chelsea. Allegri ha convocato anche alcuni giocatori di Milan Futuro poiché non intende sovraccaricare i suoi.