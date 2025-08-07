Il Milan ha ripreso da qualche giorno gli allenamenti a Milanello dopo la tournée. Ai giocatori impegnati in Asia e Oceania si sono aggiunti Luka Modric e Santiago Gimenez, appena tornati dalle rispettive vacanze. I due, a meno di sorprese, partiranno con la squadra per affrontare le due amichevoli del weekend, a Dublino contro il Leeds e a Londra contro il Chelsea. Allegri ha convocato anche alcuni giocatori di Milan Futuro poiché non intende sovraccaricare i suoi.
Milan, problemi fisici per Pulisic: è in dubbio per le prossime amichevoli
Milan, problemi fisici per Pulisic: è in dubbio per le prossime amichevoli
La Gazzetta dello Sport scrive che Christian Pulisic è in dubbio per prossime le amichevoli contro Leeds e Chelsea per un problema fisico
Chi forse, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non prenderà il volo per l'Irlanda è Christian Pulisic. Lo statunitense è stato toccato duro alla caviglia contro il Liverpool ed è ancora alle prese con lo smaltimento dell'infortunio. Il problema non è serio ma il numero 11 ha ancora fastidio ed è meglio non rischiarlo a pochi giorni dall'inizio ufficiale della stagione.
