Milan, prime prove per il finale: Pioli non cambia la formazione

Ultima settimana di allenamenti in casa Milan iniziata ieri. L'allenatore rossonero è soddisfatto dell'assetto e non pensa di modificare.

Dopo il consueto giorno di riposo successivo alla partita, ieri il Milan si è ritrovato nel centro sportivo rossonero per ricominciare gli allenamenti dell'ultima settimana di lavoro. Per chi ha giocato novanta minuti palestra e scarico, scrive La Gazzetta dello Sport, mentre tutti gli altri sul campo. Ovviamente sempre a parte con programmi personalizzati Simon Kjaer , danese classe 1989 infortunato, e Zlatan Ibrahimovic , svedese classe 1981 che ormai ha il suo piano. Il clima è sereno, sono ormai diverse settimane che si vive questo testa a testa. Questa sarà l'ultima. C'è fiducia.

Mancano quattro allenamenti compreso quello di oggi prima della partita decisiva della stagione, ma per il momento Stefano Pioli pare intenzionato a confermare di nuovo i titolari delle ultime due partite. Cambia il modo di stare in campo, la gestione del ruolo, ma non gli uomini. Davanti ovviamente ci sarà ancora Olivier Giroud, francese classe 1986, che cerca la doppia cifra e potrebbe fare staffetta con Ante Rebic, croato classe 1993 tornato in buona forma. Anche a centrocampo, poi, prevista una staffetta con Ismael Bennacer, algerino classe 1997 pronto a subentrare. Intanto torna di moda un altro argentino, vecchia conoscenza nerazzurra >>>