Milan primavera, la carica di Abate: “Metteremo in campo un cuore grande”

"È una partita che si prepara da sola, sono sicuri che i ragazzi la approcceranno bene, sperando di raggiungere un sogno. Da allenatore patirò più la tensione di quanto mi succedeva da giocatore, ma è giusto che i protagonisti siano in ragazzi. Ci sarà da soffrire, dobbiamo affrontare il match con umiltà, ma sono sicuro che metteremo in campo un cuore grande. Ci sarà anche tanto pubblico: tutto sta nel prepararsi per una giornata che dobbiamo goderci, dando il massimo come abbiamo sempre fatto".

"Conosciamo l'Hajduk molto bene, abbiamo guardato e studiato molte partite. È una squadra molto fisica, con quattro o cinque giocatori di alto livello pronti per la prima squadra. Dobbiamo arrivare concentrati e mettere in campo le nostre qualità per vincere la partita". I rossoneri, che ai quarti hanno sconfitto 2-0 l'Atletico Madrid e in campionato sono reduci da una vittoria per 2-1 contro il Torino, dovrebbero presentarsi in campo con la formazione tipo (e Chaka Traoré recuperato, già in panchina contro il Toro).