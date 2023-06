Milan, post Maldini si cerca la tranquillità: obiettivo 10 luglio

Anche Leao è stato molto attivo sull'argomento Maldini: un tweet con una faccina perplessa, poi un video su Instagram mentre fa il segno di cucirsi la bocca con in sottofondo una canzone che diceva: «Say no more» ovvero «non dire altro». Poi il pensiero con annesse fotografie insieme a Maldini: «Un grazie non basta... Persona esemplare con un cuore enorme e una determinazione senza pari. È stato un piacere aver vissuto diversi momenti con te... ti auguro tutto il meglio per il futuro! Sempre Milan». Sandro Tonali si è “limitato” a pubblicare la foto insieme a Maldini e Massara. Il più enigmatico Maignan, con il suo punto interrogativo sopra il 'SempreMilan'.