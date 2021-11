Milan-Porto, i lusitani di Conceição in un gran momento di forma

Domani si gioca Milan-Porto in Champions League: non sarà facile avere la meglio sulla formazione di Sérgio Conceição. Ecco i motivi

Daniele Triolo

Domani, alle ore 18:45, si giocherà a 'San Siro' Milan-Porto, partita valida per la 4^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del gran momento di forma che vive la formazione allenata da Sérgio Conceição, ex calciatore in Serie A con Lazio, Parma e Inter.

Il Porto è primo in classifica nella Primeira Liga portoghese con 26 punti, frutto di 8 vittorie e 2 pareggi in 10 partite, pari merito con lo Sporting Lisbona. Nell'ultimo incontro di campionato i 'Dragões' hanno battuto 4-1 il Boavista. Ora, proprio come il Milan, il Porto non può permettersi di perdere in Champions, altrimenti rischia di veder sfumare il sogno della qualificazione agli ottavi di finale del torneo.

I numeri, alla vigilia di Milan-Porto, sono dalla parte della compagine di Conceição: i lusitani, infatti, hanno perso soltanto due delle ultime quattro partite disputate contro i rossoneri. Inoltre, hanno perso soltanto una volta nelle ultime cinque trasferte europee. In quattro di queste, comprese le due più recenti, hanno mantenuto la porta inviolata. Insomma, per il Milan ci sarà da sudare per conquistare i tre punti.