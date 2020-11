Milan, polemiche su Calhanoglu. Ma il calciomercato non c’entra

Milan, Calhanoglu è l’uomo più discusso del momento

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco del Milan, è, come noto, da qualche tempo al centro delle voci di mercato.

L’ex Amburgo e Bayer Leverkusen, infatti, è in scadenza di contratto con il Diavolo ed un accordo per il rinnovo dello stesso tarda ad arrivare. Ad oggi si può ben dire, invece, come i margini di trattativa per un prolungamento siano davvero pochi. Sono molti i club interessati a Calhanoglu, tanto all’estero quanto in Italia. Tra questi, chi lo corteggia con maggiore insistenza è la Juventus. E proprio a Torino, nella giornata di lunedì, Calhanoglu si è recato un po’ a sorpresa.

Il mercato, però, qui non c’entra. Il numero 10 del Milan ha trascorso il giorno libero dagli allenamenti con i rossoneri in compagni dell’amico e connazionale Merih Demiral, difensore della ‘Vecchia Signora‘. Qual è il problema? Lo ha ricordato il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. All’interno delle zone rosse non si può viaggiare, se non per motivi urgenti, come da norme stabilite nell’ultimo DPCM per contrastare l’emergenza coronavirus.

Da Milano a Torino e viceversa, ovvero uscire dalla Lombardia per entrare in Piemonte e poi tornare, evidentemente, non si poteva fare. Questa cosa, sui social, non è passata inosservata e Calhanoglu, dunque, resta al centro delle polemiche, sebbene per altri motivi.