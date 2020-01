Milan, Pobega protagonista in Serie B: è il nuovo Castrovilli?

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al Pordenone, rivelazione del campionato di Serie B (è attualmente al secondo posto in classifica). Pobega è uno dei protagonisti della squadra di Attilio Tesser, avendo realizzato fino a questo momento 4 gol e 3 assist in 15 presenze.

Chissà che la mezzala non possa diventare il nuovo Castrovilli, giocatore esploso in questa stagione in Serie A alla Fiorentina. Pogeba sta dimostrando di essere un tuttocampista, che vede la porta ma che sa anche aiutare i compagni in copertura, cosa fondamentale per una mezzala. Possibile che nella prossima stagione il Milan gli conceda una chance, aggregandolo in prima squadra la prossima estate. Intanto si ipotizza in queste ore uno scambio tra Milan e Udinese, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android