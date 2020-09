Milan, Pioli vuole un salto di qualità da Castillejo e Saelemaekers

Milan, ci si aspetta di più da Castillejo e Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Samu Castillejo ed Alexis Saelemaekers, esterni offensivi del Milan di Stefano Pioli, sono chiamati al salto di qualità. Soprattutto in questo Milan, orfano di Zlatan Ibrahimović, fermato dal coronavirus. Lo ha riferito il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Pioli, tecnico rossonero, vuole da Castillejo e Saelemaekers un altro step in avanti nel loro percorso di crescita. Il Milan, infatti, non potrà dipendere soltanto dalla vena di Hakan Çalhanoglu … DALLA ‘CANTERA’, MAGARI, POTRÀ ARRIVARE UNA BELLA MANO PER PIOLI >>>