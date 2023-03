Milan, Pioli dirige l’allenamento dei ragazzi del Vharese

Come riportato da Tuttosport, è stata una giornata speciale per i ragazzi del Vharese , squadra della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (Dcps) della Figc. Uno degli ultimi allenamenti è stato diretto da Stefano Pioli . Ecco le parole dell'allenatore del Milan .

"Rappresentare il Milan in queste occasioni mi rende ancora più orgoglioso. Ho visto ragazzi entusiasti ma soprattutto attenti e vogliosi di far bene, rispettando consegne e ruoli. Quando hai l’opportunità di passare del tempo in questi contesti, capita di osservare chi ti sta intorno proprio per rafforzare determinate convinzioni: i sogni non possono essere transennati e con la passione si può superare qualsiasi ostacolo".