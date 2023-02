Il Milan ritrova fiducia: la nuova idea di Stefano Pioli

In questo 2023, si legge, sono usciti i limiti della rosa del Milan , ovvero mancanza di alternative, anche a causa di alcune passaggi a vuoto dei titolari. Stefano Pioli ha lavorato alla ricerca di un modulo che compattasse la squadra, che era lunga, sfilacciata e timida del pressing. L'allenatore rossonero è accorto che il tanto amato 4-2-3-1 è un modulo troppo rischioso per la forma di questo Milan.

Il cambio di sistema, arrivato nel derby, non ha evitato la sconfitta, ma ha limitato i danni. La differenza in campo, nella gara con il Torino, l'ha fatta un altro aspetto: non è una questione di moduli o difesa a 3 o 4, ma di ritrovare brillantezza, fiducia e solidità, come aveva detto anche lo stesso Stefano Pioli dopo il successo contro i granata. Ora per il Milan, c'è la partita contro il Tottenham, che potrebbe portare un ulteriore dose di fiducia. Rinnovo Leao, le due soluzioni del Milan: ecco le ultime