Milan, Pioli sorride: quattro recuperi per la gara contro la Roma

Per Milan-Roma del prossimo 6 gennaio 2022 il tecnico rossonero Stefano Pioli avrà a disposizione la squadra quasi al completo. Il punto

Daniele Triolo

Giovedì 30 dicembre, con seduta pomeridiana a Milanello, il Milan di Stefano Pioli riprenderà gli allenamenti 'in presenza', dopo le sedute su 'Zoom' di ieri ed oggi. Il tecnico rossonero, secondo quanto ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, per l'occasione potrebbe ricevere, seppure 'in differita', alcuni graditi regali di Natale.

Infatti Davide Calabria, Rafael Leão (che si sta allenando in Portogallo) ed Ante Rebić sono alle fasi finali dei loro rispettivi programmi di recupero. Per Milan-Roma di giovedì 6 gennaio 2022, dunque, Pioli dovrebbe averli tutti a disposizione. Così come dovrebbe esserci anche Zlatan Ibrahimović, che aveva saltato la trasferta di Empoli, in via precauzionale, per un sovraccarico al ginocchio sinistro.

Anche Olivier Giroud, in questi giorni di ferie, si è allenato con costanza per recuperare lo stato di forma che aveva prima di contrarre il CoVid a settembre. Per Pioli, quindi, solo belle notizie.