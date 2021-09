Milan, Pioli si coccola Brahim Diaz. E San Siro gli dedica il coro di Kakà

Brahim Diaz è diventato grande: Stefano Pioli se lo coccola, i tifosi del Milan gli dedicano il coro di Ricardo Kakà. Primo gol a San Siro per lui

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma, inevitabilmente, sulla grande prestazione di Brahim Diaz in Milan-Venezia. Lo spagnolo ha aperto la strada alla vittoria del Milan, segnando il suo gol numero 10 in rossonero, il primo davanti ai suoi tifosi. Dieci come il numero di maglia che porta sulle spalle, un vero fantasista come lo definisce Stefano Pioli: "L'anno scorso giocavamo con un centrocampista, lui è un trequartista di qualità puro, un giocatore di tocco e inserimento. Un ragazzo con grande convinzione dei propri mezzi, ha avuto bisogno di tempo per maturare". Se non è un'investitura questa...