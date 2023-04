Milan, Pioli torna quarto e sogna la Champions: altra scalata rossonera?

Il Milan di Stefano Pioli è nuovamente quarto in classifica in Serie A. Il tutto mentre si sogna di finire in finale di Champions a Istanbul

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan che domenica sera, con il 2-0 del Diavolo sul Lecce firmato da una doppietta di Rafael Leão, ha centrato l'obiettivo delle 100 vittorie in tutte le competizioni sulla panchina del Milan.

Un obiettivo importante, ma Pioli, con il suo Milan, si prepara a guardare anche più in là. Dopo lo Scudetto, sbalorditivo, del 2022, ora punta alla Champions League. Quella, ovviamente, da conquistare sul campo nella lotta per un posto entro i primi quattro della classifica del campionato.

Pioli, 100 vittorie con il Milan — E poi quella, magari, da provare ad alzare a Istanbul (Turchia) il prossimo 10 giugno, sedici anni dopo l'ultima volta rossonera, sempre ammesso che il Diavolo superi l'Inter nel doppio derby in semifinale. Il Milan di Pioli, in primis, dovrà però ricominciare a fare punti con continuità entro i confini domestici.

Sabato prossimo, alle ore 18:00, si disputerà Roma-Milan allo stadio 'Olimpico'. Entrambe le squadre sono appaiate al quarto posto in classifica a quota 56 punti. Un'occasione ghiotta, per i rossoneri, di staccare i giallorossi e di rifarsi del 2-2 beffardo con cui, a gennaio, la Roma pareggiò a 'San Siro' lo scorso 8 gennaio. Aprendo di fatto la crisi del Diavolo di inizio anno.

Ora punta la Champions: in tutti i modi — Difficile immaginare motivazioni migliori per il Milan. D'altronde, Pioli ha 'educato', secondo la 'rosea', i suoi calciatori alla cultura della vittoria in questi anni. Il tecnico di Parma, infatti, ha vinto il 56% delle 179 partite giocate, come Carlo Ancelotti e meglio di allenatori come Fabio Capello (54%), Nereo Rocco (53%) e Arrigo Sacchi (51%). Nelle 100 vittorie di Pioli con il Milan brillano molti successi negli scontri diretti contro Lazio, Juventus, Atalanta, ma anche derby, Tottenham e Sassuolo.

Ora Pioli ha davanti a sé altri successi da centrare ed ex colleghi rossoneri da superare. Il quotidiano sportivo nazionale, infatti, ha ricordato come, in Milan-Lecce, abbia scavalcato Massimiliano Allegri diventando l'ottavo allenatore più presente nella storia del Milan. Alla fine di questa stagione si avvicinerà a Sacchi, 220 partite tra il 1987 e il 1991, poi nel 1997. Pioli arriverà sicuramente a 188, con l'auspicio di arrivare a 189 con la finale di Champions.