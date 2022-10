Pioli, re delle trasferte 2022: come il Milan solo due top club europei

1 di 1

MILAN, 2022 AL TOP IN TRASFERTA

Stefano Pioli (allenatore AC Milan): il suo Diavolo è il re delle trasferte nel 2022 | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del Milan di Stefano Pioli, portando alla luce un dato piuttosto significativo e relativo ai punti conquistati in trasferta in Serie A nell'anno solare 2022. Qualunque sia il campo visitato dai rossoneri, la squadra di Pioli torna a Milano con una vittoria o, al massimo, un pareggio.

La sconfitta non rientra tra i risultati possibili, non in trasferta. Nel 2022, infatti, il Milan è imbattuto nelle partite giocate in campionato lontano da 'San Siro' con 9 vittorie e 4 pareggi in 13 incontri disputati. L'ultimo scivolone del Diavolo risale a Fiorentina-Milan 4-3 del 20 novembre 2021.

Il Milan di Pioli vola in trasferta: numeri e statistiche

In Serie A nessuno è come il Milan. In Europa, invece, ha sottolineato la 'rosea', quasi nessuno. Soltanto il Barcellona di Xavi e il Manchester City di Pep Guardiola, infatti, possono vantare l'assenza di k.o. nelle gare esterne di quest'anno solare. Il Barça ha giocato 15 trasferte, con 12 vittorie e 3 pareggi: ultima sconfitta, Rayo Vallecano-Barcellona 1-0 del 27 ottobre 2021.

Il City, invece, ha conquistato 8 vittorie e 5 pareggi in 13 match: un successo meno del Milan, ma striscia di imbattibilità più lunga. I 'Citizens', infatti, non perdono fuori casa da Tottenham-Manchester City 1-0 del 15 agosto 2021. Domani sia la squadra di Xavi sia quella di Guardiola rischiano molto: in programma Real Madrid-Barcellona e Liverpool-Manchester City.

Il Diavolo, dunque, potrebbe persino proseguire la sua corsa solitaria. Anche il Milan, però, ha la sua 'trappola'. Sul campo dell'Hellas Verona, infatti, i rossoneri hanno perso due Scudetti, uno nel 1973 e il secondo nel 1990. Trasferta sempre ostica e complicata per il Milan. Che, però, qualche mese fa uscì da Verona con uno 1-3 decisivo ai fini della conquista del 19° Scudetto.

Pioli domani festeggerà le 150 panchine con il Milan. Con lui i 'giovani Diavoli' sono diventati grandi e vincenti. Hanno imparato a battere le big, a sfruttare la spinta di 'San Siro', mentre l'arte di vincere fuori casa l'hanno perfezionata sin da subito. Nel 2020 il Milan ha perso una sola volta fuori casa, Inter-Milan 4-2. Quindi, nel 2021 le sconfitte sono state tre, Spezia-Milan 2-0, Lazio-Milan 3-0 e quella già citata di Firenze.

Nel 2022, come detto, finora mai battuto in trasferta. Verona, dunque, potrà anche essere fatale, ma il Milan 'da viaggio' sa essere mortifero e letale. Domani sera altro esame importante, dunque, da superare a pieni voti.