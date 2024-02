Milan, Pioli non può più fallire: ecco cosa la dirigenza non vedrebbe di buon occhio

Milan, a fine stagione si deciderà il destino di Pioli — Negli ultimi mesi il posto di Pioli non è mai stato saldo. Ma, di certo il Milan non vedrebbe di buon occhio un mancato secondo posto in Serie A. Che porterebbe più soldi rispetto al terzo, ma anche la possibilità di ulteriori introiti con la partecipazione alla Final Four di Supercoppa Italiana.

Un ruolo importante, per il 'CorSport', per il futuro di Pioli sulla panchina del Milan, poi, lo giocherà il cammino del Diavolo nell'attuale edizione dell'Europa League. Potrebbe diventare l’ultima scialuppa di salvataggio per scongiurare soluzioni drastiche, come un esonero del tecnico.

Si valuterà il lavoro a 360° oltre che i risultati sportivi — Ma gli alti e bassi del Milan deriva anche, oltre dall'allenatore, anche da un'inquietudine di fondo nella squadra. Già 6 espulsioni da inizio anno in campionato. Nei primi cinque campionati d'Europa, soltanto il Getafe, nella Liga, con 8, ha fatto peggio.

Infine, ha sottolineato il quotidiano romano, un altro aspetto sul quale verrà valutato il lavoro di Pioli sarà la capacità del suo gruppo di fronteggiare il doppio impegno. Spesso, infatti, il Milan non regge i ritmi e lascia punti sanguinosi per strada. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dalla Spagna: "No a Zirkzee. Ecco chi arriverà" >>>

