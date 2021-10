Milan, Pioli sorprende con una nuova mossa tattica: la descrizione

Stefano Pioli, con il suo Milan, sta sperimentando tattiche e schemi a Milanello. In partita si vedono spesso. L'ultima? Dopo 28'' a Bergamo

Contro l' Atlético Madrid e contro l' Atalanta , due squadre abituate ad impostare le gare sui duelli a tutto campo, infatti, mister Pioli, per il suo Milan, ha adottato una mossa molto efficace. Ha chiesto ai due esterni offensivi, Alexis Saelemaekers e Rafael Leao , di stare larghissimi sulla fascia. In pratica, con i piedi sulla linea laterale.

Questo per consentire a Brahim Díaz di trovare spazi, piuttosto invitanti, sulla trequarti. Ma, soprattutto, per far 'entrare in mezzo al campo' i due terzini, Davide Calabria e Theo Hernández. Il risultato ha premiato i rossoneri a Bergamo (gol dopo 28'' di gioco, con Theo a servire il compagno per il gol del vantaggio rossonero), ma anche contro l'Atléti si era vista. In quell'occasione era mancato soltanto l'ultimo passaggio.