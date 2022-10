Milan, Pioli: “Maldini e Massara coppia perfetta: mi trovo benissimo”

1 di 1

MILAN, LE PAROLE DI PIOLI

Le parole di Stefano Pioli (allenatore AC Milan) a due giorni dalla trasferta di Verona | Milan News (Getty Images)

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ieri in esclusiva ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le dichiarazioni di Pioli, naturalmente, sono state riportate dai quotidiani sportivi oggi in edicola, tra cui il 'Corriere dello Sport'.

Tanti i temi toccati da Pioli, a cominciare da Verona-Milan di domani sera al 'Bentegodi'. «La trasferta di Verona è sempre difficile da preparare perché ogni volta affrontiamo una squadra molto fisica, intensa e difficile da superare che davanti al suo pubblico si esalta», ha spiegato il tecnico rossonero. «Abbiamo le nostre carte da giocare e tanta qualità da mettere in campo, dovremo preparare molto bene ogni dettaglio perché conosciamo le difficoltà incontreremo».

Verona-Milan della passata stagione, però, è terminata 1-3: un successo chiave per il Diavolo nella conquista del suo 19° Scudetto. Una gara complicata che vide il Diavolo andare sotto nel punteggio e poi rimontare con Sandro Tonali assoluto protagonista in campo. «Chiaro che andare sotto a Verona ci ha complicato parecchio le cose, ma i ragazzi hanno sempre creduto nelle loro qualità e nel nostro modo di stare in campo. Abbiamo avuto la capacità, la voglia, la caparbietà e la determinazione per rimontare una situazione difficilissima dal punto di vista psicologico e non solo», ha ricordato Pioli.

Milan, Pioli a 360° su passato, presente e futuro

Qual è il segreto di questi tre anni di successo nel Milan? Pioli ha evidenziato il forte legame con la dirigenza. «La fortuna di un allenatore è trovare dirigenti competenti che ti sostengono e con cui puoi avere un confronto. Paolo Maldini e Frederic Massara sono una coppia perfetta e mi sto trovando benissimo con loro - ha confessato -. Il fatto di lavorare insieme da tre anni ci ha permesso di conoscerci e di rapportarci meglio. La loro presenza è molto importante sia per me che per la squadra».

Il tecnico del Milan ha quindi parlato dell'andamento della stagione fin qui. «Il bilancio in campionato sarebbe stato molto positivo se non avessimo perso contro il Napoli perché credo che per come la squadra ha giocato meritassimo altro. Sappiamo che dobbiamo continuare così e che possiamo fare meglio», ha dichiarato.

La pecca, importante, è che la squadra rossonera sta incassando troppe reti. Come fare, dunque, per evitare che ciò accada? «La cura del dettaglio può fare la differenza, come abbiamo visto e pagato sulla nostra pelle. Abbiamo subito qualche gol di troppo nonostante avessimo concesso poco agli avversari. Dobbiamo e possiamo fare ancora di più, ci prepariamo per affrontare al meglio questo troncone di campionato che sarà molto particolare», ha concluso Pioli. Milan, Natale in testa alla classifica? I tre fattori per cui è possibile >>>