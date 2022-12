Milan, le verità di Pioli. Maignan, altro stop. Due idee sul mercato

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, martedì 20 dicembre 2022. Si va dall'intervista di mister Stefano Pioli al recupero, più lento del previsto, di Mike Maignan dal suo duplice infortunio al polpaccio. Per finire con un paio di indiscrezioni di calciomercato che possono far sognare i tifosi del Diavolo. Vediamo insieme, dunque, le news finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.