Milan, Pioli in alto con i soliti noti: rosa corta, difesa con poca scelta

Milan, il tecnico Pioli alle prese con un organico corto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato del Milan, sottolineando come Stefano Pioli, tecnico rossonero, stia facendo di necessità virtù. Coronavirus ed infortuni, infatti, hanno messo Pioli dinanzi l’urgenza di ricorrere al turnover. Lui, l’allenatore emiliano, non ha battuto ciglio e ha saputo tirare finora il meglio fuori dai calciatori che sono stati chiamati in causa.

Ha dovuto rimpiazzare Zlatan Ibrahimović, ottenendo buone cose da Lorenzo Colombo, Ante Rebić e Rafael Leão. Poi Pioli ha dovuto a lungo sostituire il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, trovando in Matteo Gabbia una valida alternativa.

A sinistra, con Rebić spesso out per infortunio o squalifica, ha alternato vari calciatori, tra cui lo stesso Leão, nonché Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz. Adesso, Pioli dovrà sostituire Hakan Çalhanoglu, infortunatosi ieri alla caviglia sinistra. Sembri che tocchi al furetto spagnolo ex Manchester City e Real Madrid sopperire all’assenza del turco nel match di Europa League contro il Celtic.

L’emergenza quasi costante e la necessità delle turnazioni, però, secondo la ‘rosea‘, non nascondono una tendenza che sembra un dato di fatto. Pioli, nel Milan, ha un blocco di titolarissimi sul quale continua a fare affidamento continuo. E questo succede sin dallo scorso mese di giugno, quando il Diavolo è decollato post-lockdown.

Il rischio che il Milan arrivi con il fiato corto a Natale c’è. L’organico rossonero, infatti, è tutt’altro che sterminato ed in difesa, al centro, c’è poca scelta. Qualche alternativa in più esiste a centrocampo e sulla linea della trequarti, ma Pioli dovrà essere molto bravo a dosare le forze dei calciatori del suo Milan onde evitare pericolosi cali di forma e rendimento a stagione in corso. LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA PER CELTIC-MILAN DI EUROPA LEAGUE >>>