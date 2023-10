Milan, non segni più: Pioli in difficoltà, si invocano Ibra e Maldini

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 27 ottobre 2023. Due sconfitte consecutive, in Serie A contro la Juventus e in Champions League contro il PSG e soffiano già venti di crisi a Milanello e dintorni. Riusciranno i rossoneri a spazzarli via una volta per tutte? Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti sul Diavolo finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.