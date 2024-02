Milan, Pioli e la difesa sono in crisi: l’aiuto può arrivare da un vecchio amico

L'impressione, poi, è che il Diavolo ha sottovaluto il Monza. Il resto, poi, l'ha fatto il colossale flop delle riserve . Da Samuel Chukwueze a Luka Jović , le seconde scelte rendono solo a gara in corso, mentre deludono da titolari. Insomma, è la conferma di come ci siano un Milan A e un Milan B . Ora il Milan - tutto - deve rialzare la testa per evitare pericolosi contraccolpi.

Con Ibra per uscire dallo stato di crisi

È proprio su questo aspetto, ha confessato il 'Corriere della Sera', che Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird anche per il club rossonero, sta lavorando in queste ore. Appena finita la partita, domenica sera, Zlatan è sceso nello spogliatoio per dare la carica agli ex compagni. Una mano in più per il duro lavoro che attende mister Pioli.