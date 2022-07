Milan, Pioli ha fiducia in Pobega: rinnovo per il centrocampista?

Ora il Milan pensa anche al futuro. Non solo quello in campo, con Pioli (come detto) che gli darà parecchia fiducia visti i tanti impegni e la particolarità della stagione che sta per iniziare. Ma anche dal punto di vista del contratto. Pobega, infatti, potrebbe rinnovare presto fino al 2027, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Insomma, Pobega è il presente, ma si candida ad essere anche il futuro del Milan. Milan, doppia trattativa con il Chelsea: le ultime news di mercato >>>