Milan, Pioli è Re Mida: ora ha la rosa che vale di più

Il lavoro di Stefano Pioli è stato eccellente al Milan, come ormai è ben chiaro. La vittoria dello Scudetto però è solo la punta di tutto ciò che è stato fatto. A detta di tutti, il Milan non era la squadra più forte, ma lo è diventata. I rossoneri sono migliorati singolarmente e la squadra funziona alla perfezione. Tutto merito di Pioli, che ha saputo creare valore, cosa che ad altri allenatori più blasonati e considerati vincenti, oltre che più pagati, non è riuscita. Il valore di un giocatore lo fa il mercato, ma in linea di massima si può stabilire quanto un giocatore vale e Transfermarkt è un ottimo strumento. Da lì si evince, scrive il CorSport, come il lavoro di Pioli sia stato eccezionale. Ora infatti il Milan è primo anche per valore della rosa. Sono i rossoneri quelli che valgono di più e, quindi, i più forti. Sorpasso alle altre due grandi: Milan che vale 522,4 milioni, Juventus 520,9 e Inter a 514,7.