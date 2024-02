Il Milan di Pioli corre allo stesso ritmo della stagione dell'ultimo Scudetto e ha 5 punti in più rispetto all'anno scorso, ma i conti non tornano perché la squadra di Simone Inzaghi vola. Nella partita contro l'Atalanta, poi, secondo la 'rosea', il Milan ha visto - riflessa - anche la situazione dell'attacco in questa stagione. Leao può raggiungere grandi velocità, ma da Samuel Chukwueze e Noah Okafor poca spinta e scarsa incisività. Il primo, in particolare, pagato 28 milioni di euro bonus inclusi dopo un'ultima stagione top al Villarreal, non ha mai segnato in campionato.

Puntare all'Europa League per consolare animi e bilancio — E poi il Milan di Pioli si è distinto più che altro per i 35 infortuni, di cui 24 muscolari (responsabilità che pesa sulle spalle dello staff), per la fragilità difensiva (32 reti prese in Serie A, di cui 8 nelle ultime 3, ben 20 in più dell'Inter). La zona Champions sembra essere quasi sicura, ma, per salvare la stagione e, con tutta probabilità, il suo posto in panchina, il Milan di Pioli - reduce da cinque derby persi consecutivamente - deve vincere l'Europa League.

Battere avversari come Liverpool e Bayer Leverkusen sarebbe un buon modo per consolare gli animi e le casse del club. Un anno fa l’arrivo in semifinale di Champions League aveva garantito 66,5 milioni di euro in più. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Maxi-operazione per prendere Zirkzee: i dettagli >>>

