Milan, Pioli stratega: ora va ritrovato De Ketelaere. Juve su Massara

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 20 febbraio 2023. Il Diavolo, infatti, catalizza l'attenzione per quanto è successo, di recente, sul terreno di gioco. Ma invoglia anche ad approfondire alcuni temi di attualità, nonché a tirare fuori indiscrezioni di calciomercato per l'immediato futuro. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.