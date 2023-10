Milan, tutti con Pioli. Ora però c’è bisogno di cambiare registro

Il Milan di Stefano Pioli, per la prima volta in questa stagione, ha perso due partite di fila ed entrambe contro squadre importanti (Juventus in Serie A e PSG in Champions League). Inevitabilmente, come evidenziato dal 'Corriere dello Sport', il malumore ha preso il sopravvento tra il tifo rossonero: la squadra incassa tanto e non segna più.