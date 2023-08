Milan, Pioli lancia il tridente con Chukwueze e Leao

Si tratterà, ancora una volta, di un incontro a porte chiuse e, ciò che importa davvero per i rossoneri, è trovare quell'alchimia necessaria agli attaccanti per sopperire al problema dei pochi gol segnati. E questa potrebbe essere anche la perfetta occasione per Samuel Chukwueze di mettersi in mostra con la nuova maglia e di galvanizzare i suoi tifosi dopo l'interminabile attesa che c'è stata. La tifoseria infatti non vede l'ora di rivedere quelle accelerate palla al piede con le quali si era contraddistinto al Villarreal .

Ora l'obiettivo è quello di comporre il tridente perfetto. A riportare la notizia è la versione odierna del Corriere dello Sport. Stando alle loro parole lo scopo ultimo di mister Pioli sarebbe quello di unire l'attacco in un compendio di tecnica, eleganza e rapidità. Si tratterà infatti di due ali che, insieme, hanno messo a segno 29 reti e 26 assist in due nel corso della scorsa stagione. Il tridente dovrà inoltre sostenere Giroud lasciato come unica punta. L'ex Montpellier avrà il compito di provare a segnare 20 reti in Serie A. Un obiettivo difficile ma non impossibile per il bomber francese ex Arsenal e Chelsea. Milan, i rinforzi prescelti per difesa e attacco >>>