Milan, Pioli cambia modulo. Leao in stallo. Mercato, l’idea di Maldini

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, venerdì 20 gennaio 2023. Non è un momento facile, infatti, per i rossoneri, eliminati dalla Coppa Italia, sconfitti in finale di Supercoppa Italiana e lontani dal Napoli in vetta alla classifica di Serie A. Siamo, inoltre, nella fase calda del calciomercato di gennaio e la dirigenza potrebbe cambiare idea rispetto a quanto pensato finora. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.