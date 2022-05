Milan, Pioli meglio di Ancelotti ed Allegri. Manca solo lo Scudetto

Il Milan di Stefano Pioli, finora, ha totalizzato 83 punti: c'è la possibilità di arrivare a 84 o 86. I suoi predecessori, però, hanno vinto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, attualmente primo in classifica in Serie A con 83 punti e ad un solo passo di distanza dal 19° Scudetto della sua storia. Il Diavolo, con un pareggio o una vittoria in occasione di Sassuolo-Milan di domenica 22 maggio, ore 18:00, al 'Mapei Stadium', diventerebbe, infatti, Campione d'Italia 2022.