Milan, è il momento della svolta: adesso bisogna iniziare a correre

Il Milan - ha ricordato il 'CorSport' - dovrà iniziare battendo il Monza. Poi dovrà fare tre punti anche contro Salernitana in trasferta, Sassuolo in casa ed Empoli, nuovamente lontano da Milano, per l'inizio del 2024. Fermarsi ancora è proibito. C'è una batteria di precedenti che fa ben sperare tutto l'ambiente rossonero.

Avversarie, Monza-Salernitana-Sassuolo-Empoli — Dopo le ultime tre eliminazioni dall’Europa, in due occasioni il Milan ha risposto con una vittoria in campionato. Insomma, il Diavolo reagisce quasi sempre bene alle botte prese in campo internazionale. L'unica eccezione, un Udinese-Milan 1-1 aggiustata, nel finale, da Zlatan Ibrahimović. Contro il Monza, domani, non sarà facile, ma per un Milan che - piano piano - sta ritrovando anche i giocatori a centrocampo e in attacco, l'imperativo è vincere.

Servirà un filotto, ha commentato il quotidiano romano, prima di Milan-Roma, il primo big match del nuovo anno in campionato. Se il problema della squadra rossonera, l'anno scorso, era perdere troppi punti (ben 17 totali) contro le medio-piccole, finora ciò è accaduto soltanto contro Udinese e Lecce, al termine di partite 'particolari' per condizioni e andamento. Bisognerà riprendere a volare per mettersi al riparo da sgradite sorprese. LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, il LIVE testuale della partita di Serie A Femminile >>>

