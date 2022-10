Milan, Pioli allenatore dell’anno: “Il mio coro? Partito sul pullman”

1 di 1

MILAN, PIOLI PREMIATO AL GRAN GALÀ DEL CALCIO AIC 2022

Stefano Pioli (allenatore AC Milan) votato come miglior tecnico della Serie A 2021-2022 | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ottobre sia decisamente il mese di Stefano Pioli, allenatore del Milan. Dopodomani, giovedì 20, infatti, festeggerà 57 anni, nello stesso giorno in cui, nel 2019, si è seduto per la prima volta sulla panchina rossonera (pareggio 2-2 contro il Lecce a 'San Siro').

Milan, Pioli miglior allenatore del 2022 in Serie A

Ma di mesi magici questo 2022 gliene ha regalati davvero a ripetizione. Dal derby vinto in rimonta il 5 febbraio a quello della conferma lo scorso 3 settembre; dal colpo allo stadio 'Maradona' contro il Napoli del 6 marzo al successo dello stadio 'Olimpico' contro la Lazio del 24 aprile.

E poi c'è il mese di maggio, con il 19° Scudetto nella storia del Milan conquistato domenica 22 a Reggio Emilia e la grande festa cittadina del giorno dopo. "È stato l’anno più bello, ho avuto la fortuna di avere un club fantastico che mi ha sostenuto e un gruppo di ragazzi eccezionali, siamo riusciti a creare un ambiente magico. Pioli is on fire? Mi emoziona, ma la cosa che mi rende più orgoglioso è che è partito sul pullman, dai miei ragazzi", ha dichiarato Pioli ieri sera, in occasione di un evento speciale.

Il tecnico del Milan, infatti, ha coronato il suo anno perfetto con la vittoria del premio del miglior allenatore dell'ultimo torneo di Serie A al Gran Galà del Calcio AIC 2022, un appuntamento organizzato dall'AssoCalciatori in collaborazione con la DA, l'agenzia dell'ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini. In lista, con Pioli, c'erano anche Simone Inzaghi e José Mourinho, ma non c'è stata partita. Gli addetti ai lavori hanno giustamente premiato mister Pioli. Milan, le ultime news sul rinnovo di Leao: pronto un maxi ingaggio >>>