Milan, passi avanti per Tonali: la cura Pioli per riportarlo al top

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Piccoli passi, finora, nel mondo Milan per Sandro Tonali. Quelli fatti nel finale delle gare contro Shamrock Rovers e Bologna, a Dublino e San Siro, dei quali, per ora, si deve accontentare. Anche perché, come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, finora Tonali ha poca preparazione nelle gambe e, di conseguenza, poca forza per lottare per un posto da titolare.

Milan, ancora muscoli imballati per Tonali

Il ragazzo, classe 2000, sul quale il Milan ha investito per il futuro ma anche e soprattutto per il presente, dovrà quindi portare un po’ di pazienza. Contro i felsinei di Siniša Mihajlović si è visto come Tonali avesse ancora i muscoli imballati dagli allenamenti a Milanello e, pertanto, la reattività ancora limitata sul terreno di gioco.

Milan, programma personalizzato di Pioli per Tonali

Per lui, comunque, ha rivelato la ‘rosea‘, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha pronto un piano di allenamento personalizzato in modo da portarlo il prima possibile al pari dei suoi compagni in termini di condizione fisica. Pioli non ha fretta di gettare nella mischia Tonali, anche perché, in mezzo al campo, Franck Kessié ed Ismaël Bennacer rappresentano due granitiche certezze.

Tonali non sarà titolare in occasione di Milan-Bodø/Glimt

Tonali arriverà, ed è destinato a restare in alto. Non da subito, però. Nessuno si illuda di vederlo titolare domani sera, a San Siro, in occasione di Milan-Bodø/Glimt, terzo turno preliminare di Europa League. La gara, però, potrà essere una grande occasione per aumentare un po’ il proprio minutaggio.

Milan, Tonali sarà presto un fulcro della squadra

Difficile ipotizzare quando Tonali potrà diventare titolare di questo Milan. Anche perché, lo ricordiamo, ha perso due settimane e mezzo di preparazione, nei giorni del suo trasferimento in rossonero, saltando anche gli impegni con la Nazionale Italiana. Motivo per cui, adesso, mister Pioli, a Milanello, l’ha messo davvero sotto.

Milan, Tonali alterna sedute personalizzate ed in gruppo

Ci sono giorni, come ieri, dove svolge del lavoro personalizzato per tutta la seduta ed altri, in cui, invece, fatica con il resto del gruppo rossonero. In questo periodo i preparatori atletici stanno puntando molto sulla velocità: evidentemente un lavoro mirato, in primis, a trovare una buona condizione atletica in breve tempo. Senza, però, far mai mancare il pallone, come richiesto da Pioli.

Milan, Tonali come Pirlo anche nei modi di fare

Tonali lavora a testa bassa, accanto a Zlatan Ibrahimović, al quale, presto, sarà chiamato a fare importanti assist. A Milanello dicono che il ragazzo somigli ad Andrea Pirlo non soltanto esteticamente, ma anche negli atteggiamenti. Tranquillo, maturo, ha il gusto della battuta e sa trovare il momento per un bel sorriso.

Milan, Tonali faro di un futuro da Champions

Tonali sa che il Milan conta molto su di lui, visto anche l’investimento fatto per prelevarlo dal Brescia. E che lui potrà essere, molto presto, quel faro che può guidare il Diavolo verso il ritorno in Champions League dopo tanto, troppo tempo di astinenza forzata dall’Europa che conta.

