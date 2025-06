Milan, Passerini sul mercato: “Rivoluzione? Forse troppo. Ma ad agosto …”

Il mercato del Milan sta entrando già nel vivo oggi con la cessione di Reijnders, e siamo solo a inizio giugno. La nuova sessione che durerà fino al 10 giugno, creata ad hoc per il Mondiale per Club, sta accelerando alcune trattative. I rossoneri sono attivi sia in entrata che in uscita e si preannunciano importanti cambiamenti da qui ad agosto. Ne ha parlato a questo proposito il giornalista Carlos Passerini nel suo pezzo di questa mattina pubblicato sulle colonne del Corriere della Sera .

La chiave di lettura di Passerini sul mercato rossonero è racchiusa in queste parole: "Chiamarla rivoluzione forse è troppo, perché il piano non è stravolgere la squadra ma correggerla, però il Milan che ad agosto proverà a voltare pagina potrebbe essere ben diverso da quello (non) visto nell'annata choc appena conclusa. Se da una parte c'è più di un big in uscita - Reijnders verso il City, Maignan nel mirino del Chelsea, Theo ha detto no all'Al Hilal per restare in Europa - in entrata ecco che Modric è sempre più vicino. L'obiettivo del Milan è costruire, con Allegri in panchina e Tare dietro la scrivania, una squadra che torni subito almeno in Champions".